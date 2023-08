Deutz AG: Bankanalysten sehen +83,29% Kurspotenzial - Ziel bei 8,16 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor die Deutz-Aktie an Wert und schloss bei -1,29%. Damit setzt sich der negative Trend seit fünf Tagen fort und resultiert in einem Gesamtverlust von -8,36%. Der Markt zeigt sich somit momentan pessimistisch.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Potenzial des Unternehmens noch lange nicht ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel für Deutz AG liegt aktuell bei 8,16 EUR – eine Steigerung von +83,29% im Vergleich zum aktuellen Kursniveau.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere vier halten sie für optimistisch genug zum Kauf. Drei Experten haben eine neutrale Haltung eingenommen und bewerten die Aktie mit “halten”. Zusammen ergibt dies einen Anteil von +72,73% positiven Einschätzungen unter den Analysten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,09.