Deutz AG: Bankanalysten sehen +58,99% Kurspotenzial - Zielkurs von 6,63 EUR

Deutz AG konnte gestern am Finanzmarkt ein kleines Plus von +0,34% verbuchen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch eine negative Entwicklung von -0,90%. Die Stimmung auf dem Markt ist derzeit relativ neutral.

Das mittelfristige Kursziel für Deutz AG liegt bei 6,63 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +58,99%, falls die Einschätzung der Analysten zutrifft. Von insgesamt 11 Analysten empfehlen 4 die Aktie als starken Kauf und weitere 4 setzen das Rating auf “Kauf”. Lediglich 3 Experten bewerten die Aktie mit “halten”.

Das bekannte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei einer Bewertung von 4,09.

Zusammenfassend deuten alle Faktoren darauf hin, dass Deutz AG aktuell unterbewertet sein könnte und Investoren in naher Zukunft ein erhebliches Potenzial bieten kann.