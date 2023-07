Deutz AG: Analysten sehen Potenzial von +51,53% - Kursziel bei 8,16 EUR

Die Aktie von Deutz AG hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend verzeichnet und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +2,38% hingelegt. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 8,16 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +51,53%. Derzeit sind 5 Analysten optimistisch für die weitere Entwicklung und empfehlen die Aktie zum Kauf. Weitere 4 Experten halten sie für einen starken Kauf. Nur 2 Analysten bewerten das Wertpapier neutral mit „halten“.

Das Guru-Rating wurde auf 4,18 angehoben und bestätigt somit die positive Einschätzung der Bankanalysten.