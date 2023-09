Deutz AG: Analysten sehen Kursziel bei 6,63 EUR

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von Deutz AG -0,95% an Wert. Doch insgesamt bewegt sich der Finanzmarkt in einer neutralen Position mit einem Plus von +0,34% in den letzten fünf Handelstagen.

Doch was sagen die Bankanalysten zur Aktie? Das mittelfristige Kursziel liegt bei 6,63 EUR und offenbart ein Potenzial von +58,69%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Von den derzeitigen vier Bewertungen lautet das Urteil zweimal “Kauf” und dreimal “Halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,09. Insgesamt sind trotzdem noch +72,73% positiv gestimmt bezüglich des zukünftigen Erfolgs der Deutz AG-Aktien.