Deutz AG: Analysten sehen Kurspotential von +58,46% - Zielkurs bei 6,63 EUR

Die Aktie der Deutz AG konnte gestern an der Börse nicht überzeugen und verzeichnete einen Rückgang von -0,57%. In den letzten fünf Handelstagen gab es insgesamt einen Verlust von -3,42%, was auf eine aktuelle Pessimismus des Marktes hindeutet.

Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen ein beträchtliches Potential für die Aktie. Das mittelfristige Kursziel liegt im Durchschnitt bei 6,63 EUR (+58,46%). Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung.

4 Experten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 4 setzen das Rating auf “Kauf”. Lediglich 3 Experten bewerten die Aktie mit “halten”. Somit sind insgesamt +72,73% optimistisch eingestellt.

Zuletzt hatte das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” ein positives Signal gegeben. Es bleibt abzuwarten ob sich die...