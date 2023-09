Deutz AG: Analysten sehen Kurspotential von +56,66% - aktuelles Kursziel bei 6,63 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie der Deutz AG einen Verlust von -2,31%. Dies fügt sich jedoch in eine relativ neutrale Entwicklung der letzten fünf Tage mit einem Plus von +0,33% ein.

Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel für die Aktie der Deutz AG deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Im Durchschnitt beträgt das mittelfristige Kursziel 6,63 EUR und eröffnet somit Investoren ein Potential von +56,66%.

Das “Guru-Rating” bleibt dabei unverändert hoch bei 4.09.

Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und vier weitere Experten bewerten sie als positiv aber nicht euphorisch (Kauf). Drei weitere Experten positionieren sich neutral mit “Halten”. Somit bleiben insgesamt +72,73% optimistisch eingestellt.