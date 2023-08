Deutz AG: Aktie wird unterbewertet - Kursziel 6,63 EUR

Die Deutz AG erholt sich weiterhin am Finanzmarkt mit einem Plus von +5,57% in den letzten fünf Handelstagen. Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie immer noch unterbewertet ist und setzen das mittelfristige Kursziel bei 6,63 EUR.

• Deutz AG mit -0,79% am 30.08.2023

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 6,63 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,09

Obwohl der Markt relativ optimistisch scheint und die jüngste Performance positiv war (-0,79%), glauben einige Analysten immer noch an ein erhebliches Potenzial für Investoren.

Momentan raten vier Analysten zum Kauf der Deutz-Aktien und weitere vier empfehlen sie als „Kauf“. Drei Experten haben eine neutrale Haltung zu dieser angezeigt.

Das Guru-Rating hat sich nicht geändert und bleibt auf dem Niveau von “Guru-Rating ALT”. Insgesamt betrachtet bleiben die...