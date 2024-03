Deutz AG Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Deutz AG-Aktie wird derzeit als "neutral" eingestuft, basierend auf der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, was zu diesem neutralen Rating führt. Darüber hinaus zeigt die Intensität der Diskussionen, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Deutz AG mit 2,74 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,01 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Deutz AG derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Dies gilt auch, wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Deutz AG eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium führt.

Insgesamt erhält die Deutz AG von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "neutral" Rating.