Deutz AG: Aktie voller Potenzial - Prognose zielt auf 8,16 EUR ab

Die Deutz AG-Aktie wird derzeit von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 8,16 EUR und bietet damit ein Potenzial von +51,81% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Deutz AG stieg gestern um +2,48%

• Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 8,16 EUR

• 4 Analysten bewerten die Aktie als “stark kaufen”

Der jüngste positive Trend ist vielversprechend für die zukünftige Entwicklung. So konnte sich die Deutz AG-Aktie in den letzten fünf Handelstagen um insgesamt +4,17% steigern. Die Stimmung am Markt ist entsprechend optimistisch.

Vier Bankanalysten sind der Meinung, dass es sich beim jetzigen Preisniveau um einen guten Einstiegspunkt handelt und empfehlen daher den Kauf der Aktie. Fünf weitere Experten teilen diese Einschätzung und setzen das Rating auf “Kauf”. Nur zwei Experten bleiben neutral und...