Deutz AG: Aktie unterbewertet - Kursziel 8,16 EUR

Am gestrigen Handelstag verlor die Deutz-Aktie an Wert und schloss mit einem Minus von 1,22%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Verlust von insgesamt 1,95%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Allerdings sind Bankanalysten anderer Meinung. Sie gehen davon aus, dass das wahre Kursziel der Deutz AG bei 8,16 EUR liegt. Das würde für Anleger ein Potenzial von +54,84% bedeuten. Von insgesamt elf Experten empfehlen neun die Aktie zum Kauf oder Halten.

Das Guru-Rating liegt nun bei soliden 4,18 nach zuvor ebenfalls schon guten Bewertungen.