Deutz AG Aktie: Der nächste starke Knaller!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutz AG beträgt 6, was im Vergleich zum Branchenwert von 31,12 als unterdurchschnittlich betrachtet werden kann. Fundamental betrachtet, wird die Deutz AG daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Deutz AG bei 5,74 EUR liegt, was einer Entfernung von +20,59 Prozent vom GD200 (4,76 EUR) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal gewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4,74 EUR, was einem Abstand von +21,1 Prozent entspricht. Auch dies wird als "Gut"-Signal bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Deutz AG liegt aktuell bei 21,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 29,68 eine überverkaufte Situation an. Insgesamt erhält die Deutz AG daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Mit einer Dividendenrendite von 2,74 Prozent liegt die Deutz AG nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Dadurch wird die Aktie als neutral eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.