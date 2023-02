Deutz AG Aktie: Der nächste starke Knaller!

Für die Aktie Deutz AG stehen per 03.02.2023, 11:32 Uhr 5.16 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Deutz AG zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Wie Deutz AG derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Deutz AG-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 4,04 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (5.175 EUR) deutlich darüber (Unterschied +28,09 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (4,39 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+17,88 Prozent), somit erhält die Deutz AG-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Die Deutz AG-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Deutz AG mit einem Wert von 9,16 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Maschinen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 39,11 , womit sich ein Abstand von 77 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Deutz AG investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,3 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen geringeren Ertrag in Höhe von 8,35 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

