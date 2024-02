Deutz AG Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Aktie der Deutz AG hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,3 Prozent erzielt, was 10,89 Prozent über dem Durchschnitt von 3,41 Prozent für den Industrie-Sektor liegt. Im Bereich Maschinen beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 3,55 Prozent, wobei die Deutz AG aktuell um 10,75 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,03 Euro für jeden Euro Gewinn von Deutz AG zahlt. Dies ist 78 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte bei Deutz AG in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Das führt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Die Dividendenrendite der Deutz AG beträgt aktuell 2,74 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,12 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.