Deutz AG Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Aktienkurs der Deutz AG hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,2 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 3,98 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Deutz AG in diesem Vergleich eine Underperformance von -0,78 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 2,9 Prozent, wobei die Deutz AG um 0,3 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich wird der Deutz AG ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie zugeschrieben.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Deutz AG liegt bei 37,66, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 33,25 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Deutz AG mit einer Dividendenrendite von 3,85 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche weist einen Wert von 3,26 auf, was zu einer Differenz von +0,59 Prozent zur Deutz AG-Aktie führt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutz AG bei 5,12, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,33 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.