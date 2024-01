Deutz AG Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Aktienkurs der Deutz AG hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 14,99 Prozent erzielt, was mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt der "Industrie" -Sektor liegt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die mittlere Rendite nur 5,46 Prozent, wobei die Deutz AG mit 9,53 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Deutz AG besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt zwei Tagen und auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen die positiven Themen. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie. Obwohl automatische Analysen der Kommunikation in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht" Signale ergeben haben, erhält die Deutz AG insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,77 EUR für den Schlusskurs der Deutz AG-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 5,52 EUR (+15,72 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, wodurch die Deutz AG-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf fundamentale Analyse gilt die Aktie von Deutz AG als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,77 insgesamt 78 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" von 31,03. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.