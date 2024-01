Deutz AG Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Deutz AG ist laut Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Nur an insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger weiterhin vor allem an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Deutz AG-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben tiefgehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale dominierten. Daher erhält die Deutz AG insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein zunehmend trübes Stimmungsbild der Anleger im vergangenen Monat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Daher erhält die Deutz AG-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Deutz AG-Aktie mit einem Kurs von 5,49 EUR inzwischen +19,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +15,09 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, schüttet die Deutz AG nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 0,71 Prozentpunkte (3,85 % gegenüber 3,14 %), was zu einer neutralen Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.