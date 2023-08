Deutz AG: Aktie aktuell unterbewertet, wahres Kursziel bei 8,16 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Deutz AG am Finanzmarkt verzeichnet ein Minus von -1,10%. Der negative Trend zieht sich bereits über die vergangenen fünf Handelstage mit einem Gesamtverlust in Höhe von -8,85% hin. Die Stimmung am Markt ist daher derzeit eher pessimistisch.

Dennoch bewerten Bankanalysten die Aktie als unterbewertet und sehen das mittelfristige Kursziel bei 8,16 EUR. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich somit ein Investitionspotenzial von +80,93%, welches momentan trotz des negativen Trends besteht.

Konkret empfehlen derzeit vier Analysten den Kauf der Aktie. Weitere vier setzen auf eine positive Entwicklung und raten zum Halten. Drei Experten positionieren sich neutral zur Deutz AG.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,09 bestehen und signalisiert somit weiterhin einen Kauf für interessierte...