Deutz AG Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Für die Aktie Deutz AG stehen per 20.07.2023, 15:36 Uhr 5.27 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Deutz AG zählt zum Segment "Industriemaschinen".

Unsere Analysten haben Deutz AG nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Deutz AG liegt mit einem Wert von 6,72 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 81 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 34,74. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

2. Dividende: Deutz AG hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,79 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.18%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,39 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Deutz AG erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 44,69 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 7,53 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +37,15 Prozent im Branchenvergleich für Deutz AG bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,58 Prozent im letzten Jahr. Deutz AG lag 38,1 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.