Deutz AG Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Deutz AG ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Deutz AG bei 4,79 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,554 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, ebenso wie der Abstand zum GD200, der bei -4,93 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 4,45 EUR, was einem Abstand von +2,34 Prozent entspricht, und somit auch zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie der Deutz AG als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,79 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 31,41 aufweisen.

Die Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird, was zu einer negativen Bewertung führt. Jedoch zeigt der 25-Tage-RSI ein neutrales Rating, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich für die Deutz AG eine positive Einschätzung aufgrund des Anleger-Sentiments und der fundamentalen Analyse, während die technische Analyse zu einer neutralen Bewertung führt.