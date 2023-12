Deutz AG Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Diskussionen über die Deutz AG in den sozialen Medien geben ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare gehäuft. Darüber hinaus wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch zehn Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Gut- und 10 Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Aktie von Deutz AG bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutz AG bei 5,12, was unter dem Branchendurchschnitt (84 Prozent) liegt. Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 31,33 auf. Aus heutiger Sicht ist die Aktie damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für Deutz AG hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Ebenso zeigt die erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie. Auch hierfür bekommt Deutz AG eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ist die Deutz AG mit einem aktuellen Kurs von 4.628 EUR inzwischen +12,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -5,36 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.