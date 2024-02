Deutz AG Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die technische Analyse der Deutz AG-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 4,76 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 5,79 EUR weicht somit um +21,64 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,1 EUR) weist mit einem aktuellen Schlusskurs von +13,53 Prozent eine positive Abweichung auf, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt bekommt die Deutz AG-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Deutz AG beträgt aktuell 47,79 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist die Aktie überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Investoren, die in die Aktie von Deutz AG investieren, können bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,74 % gegenüber dem Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,37 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Deutz AG-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,3 Prozent erzielt, was 9,73 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Maschinen" liegt die Aktie mit 8,23 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.