Deutz AG Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Dividendenrendite für die Deutz AG beträgt derzeit 3,85 Prozent, was 1,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Die 200-Tage-Linie der Deutz AG liegt bei 4,86 EUR, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs von 4,784 EUR weist einen Abstand von -1,56 Prozent auf, während der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 4,2 EUR liegt, was einem positiven Signal von +13,9 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine gute Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Deutz AG-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 29, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einem positiven Rating führt. Für die letzten 25 Handelstage liegt der RSI bei 32,89, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Die Gesamtanalyse der RSIs führt zu einer positiven Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine schwache Diskussionsintensität, was zu einer negativen Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine gute Einschätzung für die Deutz AG-Aktie.