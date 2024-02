Deutz AG Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Deutz AG wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7,03, was einen Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,15 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutz AG-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,76 EUR lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 5,74 EUR, was einer Abweichung von +20,59 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Deutz AG mit 14,3 Prozent um mehr als 10 Prozent über dem Durchschnitt. Dies ist auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,11 Prozent hat, deutlich höher. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 21,87 Punkten, was bedeutet, dass die Deutz AG-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 29,68 ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Deutz AG also positive Bewertungen auf fundamentalen und technischen Ebenen, was die Attraktivität der Aktie unterstreicht.