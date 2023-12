Deutz AG Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Deutz AG wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen ausgewertet und ist zu diesem Schluss gekommen. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt herrscht daher eine positive Anleger-Stimmung, was zu einer guten Einstufung führt. Allerdings wurden auch 6 schlechte Signale identifiziert, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine gute Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Deutz AG bei 3,85 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,19 Prozent liegt. Dadurch erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie der Deutz AG nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis als unterbewertet, da das KGV mit 5,79 insgesamt 81 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 31,09. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine gute Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Deutz AG bei 4,86 EUR verläuft, während der Aktienkurs bei 4,834 EUR lag, was einer neutralen Einstufung entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie jedoch mit einem Niveau von 4,18 EUR um 15,65 Prozent darüber, was wiederum ein gutes Signal ergibt. Somit ergibt sich insgesamt eine gute Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Deutz AG kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Deutz AG jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutz AG-Analyse.

Deutz AG: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...