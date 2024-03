Deutz AG Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Deutz AG liegt bei 56,57, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 50,49, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild ergibt daher ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator, der zuletzt positiv für die Aktie von Deutz AG ausfiel. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen verbreitet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigten weitere Untersuchungen, dass auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt ergibt sich daher hier ein "Schlecht" Signal.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass die Deutz AG mit einem KGV von 6,98 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieses verhältnismäßig niedrige KGV führt zu einer Bewertung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Branchenvergleich erzielte die Deutz AG in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,55 Prozent, was eine Underperformance von -15,41 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsleistung der Branche "Maschinen" bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Performance um 12,08 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.