Deutz AG Aktie: In Lauerstellung

Die Deutz AG hat angekündigt, eine Dividendenrendite von 2,74 % auszuschütten, was 0,27 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,01 % liegt. Trotz des etwas niedrigeren Ertrags wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage gegenüber der Deutz AG in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an zehn Tagen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt positiv über das Unternehmen gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutz AG liegt bei 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,58 deutlich unterdurchschnittlich ist. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass die Deutz AG unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Deutz AG mit -2,55 Prozent um mehr als 9 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie". Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 9,58 Prozent verzeichnete, liegt die Deutz AG mit 12,13 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.