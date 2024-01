Deutz AG Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Nachrichten und Diskussionen im Internet spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei der Analyse der Deutz AG zeigten sich interessante Entwicklungen. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat sich die Stimmung laut unserer Messung negativ verändert, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutz AG-Aktie zeigt einen Wert von 45 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer neutralen Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung nach RSI.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs der Deutz AG zeigt eine positive Differenz im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Daraus resultiert eine neutrale Bewertung der Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Deutz AG bei 4,82 EUR, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs beträgt +0,46 Prozent. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein positives Signal, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt.