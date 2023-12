Deutz AG Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Deutz AG-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu gemischten Ergebnissen führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -2,79 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages um 13,8 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die einfache Charttechnik ergibt insgesamt auch ein "Gut"-Rating für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 3,85 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,2 Prozent. Daher erhält die Deutz AG-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Deutz AG mit 20,18 Prozent mehr als 16 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,9 Prozent aufweist, liegt die Deutz AG mit 15,28 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz rund um die Deutz AG-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen verbessert, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Deutz AG also positive Bewertungen in verschiedenen Kategorien.