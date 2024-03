Deutz AG Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Deutz AG schüttet derzeit nur etwas niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Maschinen. Der Unterschied beträgt 0,22 Prozentpunkte (2,74 % gegenüber 2,96 %). Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist die Deutz AG ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 43 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Deutz AG aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, zeigt bei der Deutz AG einen Wert von 76,68, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, gibt mit einem Wert von 56,22 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf die Deutz AG. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge ergab eine insgesamt positive Stimmung und ermöglicht daher eine "Gut"-Einstufung. Allerdings wurden auch 9 berechenbare Schlecht-Signale identifiziert, weshalb insgesamt eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen wird.