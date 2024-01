Deutz AG Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Deutz AG wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 40,34 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 36,15 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Deutz AG in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien rund um Deutz AG betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einstufung erhält. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird Deutz AG daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutz AG-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,84 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 4,764 EUR weicht davon um -1,57 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Deutz AG-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.