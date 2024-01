Deutz AG Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie der Deutz AG hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,18 Prozent erzielt, was 15,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,1 Prozent liegt. Im Bereich "Maschinen" beträgt die mittlere jährliche Rendite 5,84 Prozent, und die Deutz AG liegt aktuell 14,33 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über die Deutz AG besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Während der vergangenen ein bis zwei Tage zeigen sich ebenfalls vor allem positive Themen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Deutz AG aktuell mit einem Wert von 17,7 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Ausweitung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 31, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI mit "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigt sich eine positive Performance der Deutz AG-Aktie, jedoch auch eine Eintrübung des Anleger-Sentiments und eine verringerte Diskussionsintensität. Die technische Analyse mittels RSI zeigt eine überverkaufte Situation, aber insgesamt immer noch eine positive Bewertung.