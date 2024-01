Deutz AG Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Aktienkurs der Deutz AG hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,18 Prozent erzielt, was 13,17 Prozent über dem Durchschnitt von 7,01 Prozent in der Industriebranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Maschinenaktien beträgt 8,17 Prozent, wobei die Deutz AG aktuell 12,01 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutz AG-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,83 EUR. Der letzte Schlusskurs von 4,842 EUR weicht somit um +0,25 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 4,32 EUR, wobei der letzte Schlusskurs um +12,08 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Die Dividendenrendite der Deutz AG liegt derzeit bei 3,85 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,15 Prozent. In der "Maschinen"-Branche beträgt die Differenz +0,7 Prozent, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Deutz AG gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.