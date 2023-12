Deutz AG Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Deutz AG wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,12 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt (84 Prozent) liegt. Im Vergleich zur Branche "Maschinen", die einen Wert von 31,33 aufweist, erscheint die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung gegenüber Deutz AG hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt starke positive Veränderungen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Darüber hinaus wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Deutz AG liegt bei 37,66, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 33,25 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Deutz AG mit 3,85 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,26 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.