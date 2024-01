Deutz AG Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Taylor Wimpey":

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche hat die Deutz AG in den letzten 12 Monaten eine hervorragende Performance von 20,18 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in der Branche nur bei 6,65 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +13,53 Prozent für die Deutz AG. Auch im Industrie-Sektor konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite von 5,75 Prozent verzeichnen, was einer Überperformance von 14,43 Prozent entspricht. Aufgrund dieser starken Leistung erhält die Deutz AG in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hierbei zeigt sich, dass die Deutz AG mit einem KGV von 5,79 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,41, was einer Unterbewertung von 82 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei der Deutz AG nicht wesentlich verändert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Neutral". Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, sowohl auf 7-Tage-Basis (51,57) als auch auf 25-Tage-Basis (34,77).

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Deutz AG in verschiedenen Bereichen gut abschneidet und eine solide Performance zeigt. Daher kann die Aktie insgesamt mit einer "Neutral"-Bewertung eingeordnet werden.