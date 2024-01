Deutz AG Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

In den letzten zwei Wochen gab es besonders positive Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um die Deutz AG. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen standen vor allem positive Themen im Vordergrund. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen tiefergehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutz AG aktuell bei einem Wert von 5 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (KGV von 31,54) ist die Aktie unterbewertet. Aus fundamentaler Sicht erhält die Deutz AG daher eine "Gut"-Bewertung.

Die jüngsten Diskussionen in den sozialen Medien über die Deutz AG haben keine eindeutige Veränderung gezeigt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen abnimmt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutz AG derzeit bei 4,8 EUR verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 4.592 EUR und hat damit einen Abstand von -4,33 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei +3,66 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet somit "Neutral".

