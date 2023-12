Deutz AG Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Deutz AG wird derzeit an der Börse analysiert, wobei verschiedene Indikatoren zur Bewertung herangezogen werden. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutz AG verläuft aktuell bei 4,86 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,784 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -1,56 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 4,2 EUR angenommen, was einer Differenz von +13,9 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich basierend auf diesen beiden Zeiträumen eine Einschätzung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls zur Analyse herangezogen, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Deutz AG-Aktie beträgt aktuell 29, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 32,89 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv war. Das Stimmungsbarometer stand an 11 Tagen auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Abschließend wird die Dividendenrendite betrachtet, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst. Die aktuelle Dividendenrendite für Deutz AG beträgt 3,85 Prozent und liegt somit mit 1,8 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Diese Dividendenpolitik wird daher von den Analysten als "Gut" bewertet.