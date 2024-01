Deutz AG Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutz AG-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 45 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 38,6 liegt. Auch hier zeigt sich, dass die Deutz AG-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Deutz AG.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutz AG liegt bei 4,82 EUR, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 4,842 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,46 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 4,36 EUR, was einer Differenz von +11,06 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutz AG liegt derzeit bei 5,79, was bedeutet, dass die Börse 5,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Deutz AG zahlt. Dies ist 82 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31. Aufgrund des unterbewerteten Titels wird die Aktie daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Deutz AG mit 20,18 Prozent um mehr als 13 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,23 Prozent aufweist, liegt die Deutz AG mit 11,95 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.