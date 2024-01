Deutz AG Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI für die Deutz AG wird auf kurzfristiger (7-Tage) und etwas längerfristiger (25-Tage) Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 8,01 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Deutz AG-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Neutral"-Rating bewertet, insgesamt jedoch mit einem "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Deutz AG in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies spiegelt sich in der Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wider, die zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls höher, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Deutz AG für diese Stufe daher ein "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt für Deutz AG ein "Gut"-Rating. Der GD200 verläuft bei 4,77 EUR, während der Aktienkurs bei 5,55 EUR liegt, was einer Abweichung von +16,35 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,65 EUR zeigt eine Abweichung von +19,35 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Deutz AG eine Dividendenrendite von 2,74 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Deutz AG-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.