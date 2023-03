Deutz AG Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Zukunftsaussichten

Die Deutz AG-Aktie verzeichnet derzeit einen Kurs von 5,60 EUR, was einem Plus von 8,25 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Diese Entwicklung führt zu einer positiven kurzfristigen Bewertungslage. Betrachtet man den vergangenen 200-Tage-Zeitraum, so ergibt sich eine “Gut”-Einstufung. Denn hier liegt die Distanz zum GD200 bei +32,33 Prozent. Insgesamt präsentiert sich die Deutz Aktie aktuell in einer vielversprechenden Lage für Anlegerinnen und Anleger.

Deutz AG – Begeisterung bei Analysten durch sensationelle Geschäftsergebnisse

Laut langfristiger Meinung von Experten soll die Aktie der DEUTZ Aktiengesellschaft als “gut” bewertet werden. Von insgesamt sieben Bewertungen wurden fünf als “gut”, zwei als “neutral” und keine als “schlecht” eingestuft.

Bei einer Betrachtung des...