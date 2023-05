Deutschlandweit Stadtplaner:innen für Entwicklung & Strukturwandel gesucht

Hamburg (ots) -Hamburger Personalberatung rekrutiert aktuell Ingenieur:innen und Architekt:innen für vielfältige Arbeitgeber des öffentlichen DienstesStädte und Gemeinden verändern sich aktuell stark. Dabei spielen unter anderem die Digitalisierung, Klimakrise, Verkehrswende sowie Veränderungen der Lebensform eine Rolle. Entsprechend hat sich die Politik in der Städteplanung viel vorgenommen - und die Kommunen setzen die Entwicklungen um.Die Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting/ingenieurwesen/) spürt diesen Wandel auf ganz besondere Weise und wird aktuell vermehrt mit der Besetzung von Leitungsstellen in diesem Bereich betraut.Architektenkammer Hessen sucht Stadtplaner:in für VergabewesenDie Architektenkammer Hessen sucht beispielsweise nach Architekt:innen beziehungsweise Stadtplaner:innen für das Vergabe- und Wettbewerbswesen (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-architekt-stadtplaner/30082/). Die Kammer fördert die Planungs- und Baukultur und unterstützt bei Planungswettbewerben. Damit wird der oder die Stadtplaner:in in übergeordneter Form zum aktuellen Strukturwandel beitragen.Städte suchen FachbereichsleitungenDarüber hinaus rekrutieren die Headhunter:innen für zwei Städte. Eine Stadt im Ruhrgebiet sucht eine Fachdienstleitung Stadtplanung (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebote-stadtplanung-stadtentwicklung/30090/), die die Führung der Abteilung übernimmt und die städtischen Bauprojekte steuert. Bei der Stadt in Niedersachsen wird eine Fachbereichsleitung für Stadtplanung, Bauen und Umwelt (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-fachbereichsleitung-stadtplanung/30093/) gesucht, die vor allem die Steuerung, Organisation und Koordination des Fachbereichs verantwortet.Bezirksamt aus Metropolregion Berlin mit attraktiven VakanzenEin Bezirksamt aus der Metropolregion Berlin hat die Personalberatung mit der Besetzung von zwei Positionen beauftragt: Gesucht werden die Fachbereichsleitung Bauaufsicht und Bauherrenberatung (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebot-fachbereichsleitung-berlin/30055/) sowie die Leitung des Fachbereichs Straßenbau (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangebote-strassenbau-verkehrswesen/30088/).Kurz vor dem Wochenende hat zudem eine Stadt aus Bayern die Kontrast Personalberatung GmbH mit einer Personalsuche beauftragt. Mehr dazu ist nächste Woche auf der Website des Dienstleisters (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stellenangebote/) zu finden.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell