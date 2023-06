Deutschland und China beraten über Klimaschutz und Wirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - Die Regierungen Deutschlands und Chinas beraten am Dienstag in Berlin unter Leitung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Ministerpräsident Li Qiang über die weitere Zusammenarbeit ihrer beiden Länder (11.00 Uhr). Hauptthema soll der Kampf gegen den Klimawandel und der damit verbundene Umbau der Wirtschaft sein. Es dürfte aber auch um die Handelsbeziehungen und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen, in dem China versucht zu vermitteln und auf Verhandlungen dringt.

Die Bundesregierung führt Regierungskonsultationen regelmäßig mit besonders engen Partnern oder Ländern durch, die für sie besonders wichtig sind. Auf chinesischer Seite nehmen insgesamt zehn Regierungsvertreter teil, auf deutscher Seite sind es neun. Nicht dabei ist wie sonst auch der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping, der die Macht im Land immer weiter auf sich konzentriert.

Scholz erwartet nach eigenen Worten ein "ganz wichtiges Arbeitstreffen" von den Regierungskonsultationen. Li Qiang sagte nach seiner Ankunft in Deutschland, er hoffe auf eine Vertiefung der Zusammenarbeit und ein "starkes positives Signal für stabile internationale Industrie- und Lieferketten sowie Weltfrieden und -prosperität".

Am Nachmittag nehmen Scholz und Li an einem Wirtschaftsforum teil. Anschließend reist die chinesische Delegation nach München weiter, wo Gespräche mit Unternehmen geplant sind./mfi/DP/ngu