Deutschland übernimmt 'Staffelstab' für Ukraine-Wiederaufbaukonferenz

LONDON (dpa-AFX) - Nach Abschluss der zweitägigen Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in London hat Deutschland den "Staffelstab" für die Veranstaltung im kommenden Jahr übernommen. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze zog am Donnerstag ein positives Fazit von dem Treffen in der britischen Hauptstadt: "Die letzten zwei Tage haben eindrücklich gezeigt, dass wir als internationale Gemeinschaft weiterhin solidarisch an der Seite der Ukraine stehen", sagte die SPD-Politikerin einer Mitteilung zufolge.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatten sich bei dem Treffen am Mittwoch zuversichtlich geäußert, dass die Ukraine der EU beitreten wird. Die notwendigen Reformen sollten im Zentrum der nächstjährigen Konferenz stehen, kündigte Baerbock an.

Neben Lob für die bereits erreichten Fortschritte, forderte die Außenministerin von Kiew aber auch, Probleme anzugehen. Die Ukraine müsse 30 Jahre Vetternwirtschaft und Korruption beenden, so die Grünen-Politikerin. Von der Leyen und Baerbock kündigten an, nach Wegen zu suchen, um eingefrorenes russisches Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine einzusetzen. Das gestaltet sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rechtlich aber äußerst schwierig.

Die britischen Gastgeber hatten den Fokus der Konferenz auf die Beteiligung privater Unternehmen beim Wiederaufbau des Landes gelenkt. Mehrere Hundert Wirtschaftsvertreter nahmen daran teil. Sie sollen mit Investitionsgarantien oder Kriegsrisikoversicherungen dazu ermutigt werden, in dem Land zu investieren./cmy/DP/jha