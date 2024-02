Deutschland erstrahlt: Jetzt größter Solarmarkt Europas

Solarboom in Deutschland: Kein Land mit mehr neuen Anlagen 2023, getrieben von engagierter Gruppe.

Deutschland führt die europäische Energiewende mit einem Rekord-Wachstum in der Solarenergie an. Aktuelle Zahlen des Energiemarktanalysten Rystad Energy zeigen, dass vor allem deutsche Hausbesitzer den Ausbau vorantreiben.

Währenddessen sieht sich die heimische Solarindustrie mit einer tiefen Krise konfrontiert, da der Markt von billigen Importen aus China dominiert wird.

Vor allem aufgrund des sonnenreichen Jahres 2024 wird die Solarkraft erwartungsgemäß zur führenden Energiequelle in Europa aufsteigen. Dies zeigt sich bereits in den Rekordzahlen des vergangenen Jahres, in dem in Deutschland insgesamt 14 Gigawatt an Solarkapazität neu installiert wurden.

Dies entspricht einer beeindruckenden Steigerung um 85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und bringt eine Million neue Anlagen ans Netz.

Allerdings profitieren deutsche Hersteller nicht von diesem Rekordausbau, da mittlerweile fast ausschließlich chinesische Billiganbieter Anlagen in Deutschland errichten.

Dennoch prognostizieren Experten von Rystad Energy, dass der Ausbau in diesem Jahr weiterhin anhalten wird. Laut Vegard Wiik Vollset, dem Leiter für Erneuerbare Energien und Energie-Europa bei Rystad Energy, wird Europa bis 2024 eine vollständige Deckung des Nachfragewachstums durch erneuerbare Energien erreichen und einen Rückgang der Nutzung fossiler Brennstoffe verzeichnen.

Für Solarenergie wird erwartet, dass sie in diesem Jahr einen Rekordertrag von 50 Terawattstunden erzielen wird, was immerhin zehn Prozent des gesamten deutschen Stromverbrauchs ausmacht. Der Grund dafür ist vor allem die hohe Nachfrage von deutschen Hausbesitzern, die allein rund 6,5 Gigawatt der installierten Kapazität im Jahr 2023 ausmachten.

Der Rest verteilte sich auf Gewerbedächer und freie Flächen. Insgesamt sind in Deutschland mittlerweile über 3,7 Millionen Solaranlagen in Betrieb.

Analysten und Branchenteilnehmer erwarten, dass das rasante Wachstum auch in diesem Jahr anhalten wird. Laut einer Umfrage von Yougov im Auftrag des Bundesverbands der deutschen Solarindustrie planen mehr als 1,5 Millionen Besitzer von privaten Immobilien, sich eine Solaranlage anzuschaffen.

Von den mehr als 1000 befragten Personen gaben 68 Prozent an, eine Anlage erwerben zu wollen, und 16 Prozent planten dies für das Jahr 2024.

Jedoch berichten erste Installateure bereits von einer zunehmenden Zurückhaltung bei ihren Kunden aufgrund steigender Kosten, Inflation und der allgemein angespannten Wirtschaftslage. Somit bleibt abzuwarten, wie viel tatsächlich zugebaut wird.

Während Deutschland weiterhin die Nummer eins auf dem europäischen Solarmarkt ist, befindet sich die heimische Solarbranche in einer tiefen Krise, die durch massenhafte Importe billiger chinesischer Module weiter verschärft wird.

In den nächsten Tagen könnten jedoch endlich Hilfsmaßnahmen aus Brüssel in Aussicht gestellt werden, um die heimische Solarindustrie zu unterstützen.

Trotz der Herausforderungen bleibt Deutschland ein Vorreiter in der europäischen Energiewende und trägt entscheidend zum Ausbau erneuerbarer Energien und zur Reduzierung fossiler Brennstoffe bei.

