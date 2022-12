Deutschland bekommt EU-Geld für militärtaugliche Eisenbahnbrücken

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland soll für den Ausbau von Eisenbahnstrecken für die militärische Nutzung rund 155 Millionen Euro Fördermittel aus dem EU-Gemeinschaftshaushalt bekommen. Wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte, ist das Geld unter anderem für die Verstärkung von Brücken und neue Güterumschlagterminals vorgesehen. Es soll demnach auch die Frachtverbindungen in die Ukraine verbessern, die ihren Handel wegen des russischen Angriffskriegs nicht mehr so wie zuvor über ihre großen Schwarzmeerhäfen abwickeln kann.

Neben Deutschland sollen nach Angaben der Kommission noch 16 weitere EU-Staaten neue Fördermittel für den Ausbau von Transportinfrastruktur bekommen, die auch militärisch genutzt werden kann. Insgesamt geht es demnach um einen Betrag in Höhe von 616 Millionen Euro./aha/DP/stw