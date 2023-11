Deutschland: Ein Paradies für Geldwäscher? Mit dem Compliance-Check von Company.info sichere Geschäfte machen

Duesseldorf (ots) -Es passiert immer noch viel zu häufig, dass hinter verschlossenen Türen Unternehmen für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Damit es gar nicht erst dazu kommt, bietet Company.info einen umfassenden Compliance Check an - für gute Geschäfte mit gutem Gefühl.Bisher war die Anmeldung freiwillig, nun wird sie zur Pflicht: Bis zum 1. Januar 2024 müssen sich alle Unternehmen, die unter den Anwendungsbereich des Geldwäschegesetzes fallen, bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) registrieren. Dies geschieht über das digitale Meldeportal goAML WEB (https://goaml.fiu.bund.de/Home). Nach der Registrierung ist es möglich, schnell Verdachtsmeldungen abzugeben, wenn es zu einem meldepflichtigen Sachverhalt kommt. Solch ein Sachverhalt entsteht, wenn bestimmte Anhaltspunkte darauf hindeuten, dass beispielsweise eine große Menge Bargeld aus einer Straftat stammt oder zur Terrorismusfinanzierung eingesetzt werden soll. So können Verdachtsfälle der Geldwäsche schnell untersucht und effektiv unterbunden werden. Wichtig zu wissen: Werden solche Verdachtsfälle nicht gemeldet, drohen rechtliche Konsequenzen.Nicht nur Finanzdienstleister stehen in der PflichtDie Registrierung ist nicht nur für den Finanzsektor verpflichtend. Auch andere Unternehmen fallen in die Gruppe, so beispielsweise bestimmte Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler, Immobilienmakler, bestimmte Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen, Steuerberater, KfZ- oder Schmuckverkäufer, Kunsthändler und viele andere. Eine vollständige Auflistung aller Verpflichteten ist unter § 2 Abs. 1 Nr. 1 - 16 des Geldwäschegesetzes zu finden. Übrigens: Die Verpflichtung zur Registrierung im Meldeportal besteht immer, unabhängig von Verdachtsmeldungen.Mit umfassenden Daten Verdachtsfälle verhindernDamit es gar nicht erst zu Verdachtsmeldungen bei der Zentralstelle kommt, bietet Company.info mit dem Compliance Check die optimale Basis für eine sichere Zusammenarbeit. So lassen sich alle verfügbaren Sanktionslisten überprüfen, politische Auffälligkeiten erkennen und der Kontakt mit Personen vermeiden, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung stehen. Darüber hinaus bietet Company.info mit Daten u.a. aus dem Handels-, Unternehmens-, und Transparenzregister umfassende Informationen, um rechtlich vorgeschriebene Verpflichtungen in Bezug auf die Kundenprüfung erfüllen zu können und wirtschaftlich Berechtigte (UBO) herauszufinden.Über Company.infoCompany.info wurde 1998 in Amsterdam gegründet. Der Fokus lag zunächst auf der Digitalisierung von Jahresabschlüssen. Der Gründer erkannte die Möglichkeit, einen Teil des manuell ausgeführten Prozesses bei vielen Banken zu automatisieren. Daraus wurde im Laufe der Zeit eine Online-Umgebung mit fundierten und aktuellen Unternehmensinformationen. 2012 entdeckte die niederländische FD Mediagroep das Potential von Company.info.So wie die erfolgreichen Marken Het Financieel Dagblad und Business News Radio wurde auch Company.info Teil der FD Mediagroep und der international renommierten Investmentgruppe Hal Investments.Pressekontakt:Herr Tomislaw DalicManaging Director CI GmbH ad InterimTelefon+ 49 211 547 695-10Email:tomislaw.dalic@company.infoOriginal-Content von: Company.info Deutschland, übermittelt durch news aktuell