Deutschland: Gesamtproduktion geht weiter zurück

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie entwickelt sich weiter schwach. Im September ging die Gesamtproduktion auf Monatssicht um 1,4 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Es ist bereits der vierte monatliche Rückgang in Folge. Analysten hatten im Schnitt ein Minus von 0,1 Prozent erwartet. Im gesamten dritten Quartal sank die Produktion zum Vorquartal um 2,1 Prozent./bgf/mis