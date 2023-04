Deutscher Versicherungs-Award 2023 / Top in puncto Leistung, Preis und Service - Auszeichnung für 35 Versicherer - Branchen-Award in 6. Auflage

Berlin (ots) -Von A wie Absicherung gegen Berufsunfähigkeit bis Z wie Zahnzusatzversicherung - Risikoschutz und Vorsorge werden hierzulande großgeschrieben. Entsprechend umfangreich ist das Produktangebot, das für viele kaum überschaubar ist. Eine Orientierung für den Verbraucher stellt der alljährliche "Deutsche Versicherungs-Award" dar: Die Ratingagentur Franke und Bornberg, der Nachrichtensender ntv und das Deutsche Institut für Service-Qualität zeichnen heute 35 Preisträger in 34 Kategorien aus. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv service, Montag, 24.04.2023, 18:35 Uhr; alle Informationen online unter: www.vers-award.de).Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Service-Magazine: "Der komplexe Versicherungsbereich ist für viele Menschen ein Produkt- und Tarifdschungel. Der Deutsche Versicherungs-Award, den ntv gemeinsam mit seinen Partnern Franke und Bornberg sowie dem DISQ veranstaltet, hat deshalb Signalwirkung und soll für mehr Transparenz und Entscheidungshilfen sorgen."Michael Franke, Geschäftsführer von Franke und Bornberg: "Versicherungen können Schutz in vielen Lebensbereichen bieten, aber im Ernstfall muss auf sie Verlass sein. Damit Versicherte keine negativen Überraschungen erleben, prüfen wir seit über 25 Jahren Produkte und Unternehmen auf Herz und Nieren. Die Chance auf eine Auszeichnung haben nur die leistungsstärksten Versicherer mit den besten Angeboten.""Versicherte erwarten neben attraktiven Leistungen zurecht auch einen guten Service. Der Deutsche Versicherungs-Award führt die elementaren Bereiche zusammen: Alle Preisträger bieten eine überzeugende Kombination aus attraktiven Konditionen und ansprechendem Service", ergänzt Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.Die Ratingagentur Franke und Bornberg und das Deutsche Institut für Service-Qualität analysierten Versicherer und deren Produkte. Franke und Bornberg führte die Leistungsanalyse anhand von über 5.000 Versicherungsdatensätzen durch. Die einbezogenen Unternehmen mit den besten Produkten wurden zudem einer umfassenden Service-Analyse unterzogen, die verdeckt initiierte Telefon-Beratungen, E-Mail-Anfragen und Internet-Usability-Tests umfasste. Ausgewertet wurden 900 Servicekontakte. In das Gesamtergebnis der Kategorien flossen die Resultate der Leistungsanalyse (Leistungen und Prämien) mit 66,7 Prozent und die der Serviceanalyse mit 33,3 Prozent ein.Preisträger DEUTSCHER VERSICHERUNGS-AWARD 2023(alphabetische Sortierung)AltersvorsorgeGesamtsieger: EuropaPrivatrente Neue Klassik: Allianz; Europa; Neue LebenPrivatrente Klassik Index: Allianz; ERGO Vorsorge; WürttembergischePrivatrente Hybrid: Continentale; Europa; LV 1871Privatrente Fonds: ERGO Vorsorge; Europa; HannoverscheBasisrente Klassik Index: Allianz; ERGO Vorsorge; NürnbergerBasisrente Hybrid: Continentale; Europa; LV 1871Basisrente Fonds: Europa; HanseMerkur; LV 1871Basisrente Neue Klassik: Allianz; Europa; HanseMerkurFahrzeugversicherungKfz-Versicherung: Europa; HUK-Coburg; VHVKfz-Versicherung Elektro: ADAC; HUK-Coburg; VHVMotorradversicherung: ADAC; Itzehoer; WürttembergischeRechtsschutzversicherungRechtsschutzversicherung: ARAG; Auxilia; WürttembergischePrivatschutzGesamtsieger: VHVPrivathaftpflichtversicherung: Die Haftpflichtkasse; Gothaer; VHVTierhalterhaftpflichtversicherung: Die Haftpflichtkasse; Gothaer; VHVHausratversicherung: HDI; Interrisk; VHVWohngebäudeversicherung: Allianz; Alte Leipziger; InterriskFahrradversicherung: InterriskGesundheitGesamtsieger PKV-Vollversicherung: GothaerGesamtsieger PKV-Zusatzversicherung: SDKPKV-Vollversicherung Standardschutz: Axa; Continentale; GothaerPKV-Vollversicherung Topschutz: ARAG; Continentale; HalleschePKV für Beamte: Barmenia; HanseMerkur; HUK-CoburgStationäre Zusatzversicherung: ARAG; Gothaer; Münchener VereinAmbulante Zusatzversicherung: Barmenia; SDK; Signal IdunaZahnzusatzversicherung: Barmenia; Continentale; SDKRisiko und UnfallRisikolebensversicherung: Allianz; Baloise; LV 1871Unfallversicherung: Baloise; Die Haftpflichtkasse; InterriskArbeitskraftabsicherungBerufsunfähigkeitsversicherung: Hannoversche; HDI; StuttgarterErwerbsunfähigkeitsversicherung: Continentale; Dialog; ZurichGrundfähigkeitsversicherung: Allianz; Baloise; GothaerGewerbeversicherungenCyberversicherung: Alte Leipziger; Baloise; VHVBetriebshaftpflichtversicherung: Allianz; Signal Iduna; VHVInhaltsversicherung: Allianz; BGV; Münchener VereinPrivate CyberversicherungPrivate Cyberversicherung: ARAG; Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt; VGH VersicherungenNachhaltigkeitUnternehmen: ZurichProdukte Komposit: WaldenburgerVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: DISQ / Franke und Bornberg / ntvPressekontakt:Pressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelLeiter KommunikationTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell