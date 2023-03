Deutscher Unternehmer Carsten Pfau mit Milliardenprojekt in Paraguay

Asuncion, Paraguay (ots) -Der deutsche Unternehmer Carsten Pfau ist seit 25 Jahren eine feste Größe in der paraguayischen Wirtschaft. Gemeinsam mit Bruder Michael leitet er eine Unternehmensgruppe, die in dem südamerikanischen Land heute zu den größten Agrar-Investoren gehört. Auch eine Mineralwasser-Gesellschaft sowie Supermärkte gehören zu den Geschäftsfeldern des Unternehmens.Aufsehenerregende Nachrichten kommen jedoch aktuell aus der Immobiliensparte der Gruppe. Mit dem Aldera Resort stellte Pfau kürzlich eines der größten Immobilienprojekte Südamerikas vor. Vor den Toren des Nobelvororts San Bernardino gelegen, etwa 35 km von der Hauptstadt Asuncion entfernt, entsteht eine geschlossene Wohnanlage auf über 16 Millionen Quadratmetern Grundstück.Rund 5.000 Wohnhäuser sollen in dem Resort entstehen, umgeben von weitläufigen Parks, einem professionellen Golfplatz sowie einer Lagune mit Sandstrand. Selbst eine Landepiste für Privatflugzeuge ist vorgesehen.Der idyllische Ypacarai-See, eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Paraguays, liegt nur ca. 5 km vom Aldera Resort entfernt, die Kleinstadt San Bernardino ist nach nur 8 km zu erreichen. Der beschauliche Ort am Fuß des Sees hat sich den letzten Jahrzehnten zum Nobelvorort Asuncions entwickelt. Zwei von drei wohlhabenden Paraguayern besitzen laut einer Studie in dem Ort ein Wochenendhaus, und besonders in den Sommermonaten gilt SanBer, wie es in Paraguay liebevoll genannt wird, als der Place to be."Der Immobilienboom hält in Paraguay nach wie vor an, ein Ende ist bis auf weiteres nicht in Sicht", erklärt Carsten Pfau zu den ambitionierten Plänen. "Gerade paraguayische Familien, zunehmend aber auch Einwanderer aus aller Welt, suchen vor allem Sicherheit, wenn es um ihr Wohnhaus geht. Eine sogenannte Geschlossene Wohnanlage ist per se sehr sicher, schließlich haben nur Bewohner und deren Gäste Zugang zum Gelände. Aber auch der Umstand, dass die Anlage quasi eine einzige verkehrsberuhigte Zone ist, überzeugt viele Interessenten, vor allem natürlich Familien mit Kindern. In unserem Resort findet man überdies mehrere Parks, dazu eine Sportanlage mit über 130 Sport- und Freizeitangeboten. Selbst einen Kinderhort und eine Grundschule wird es geben", so Pfau weiter.Außerdem, so betont der Unternehmer, suchen Familien mehr und mehr ein Haus im Grünen, man zieht gerne auf´s Land. Gleichzeitig möchte man aber schnell in der Großstadt Asuncion sein, da dort die meisten Leute ihren Arbeitsplatz haben, aber auch vielfältige Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Kinos oder auch Arztpraxen finden sich in der Hauptstadt. "Man möchte heute auf dem Land im Grünen leben, in Harmonie mit der Natur, aber bei Bedarf muss die Großstadt in zehn Minuten zu erreichen sein. Diese Aufgabe haben wir mit dem Aldera Resort gelöst", betont Pfau.Das schwierige, zähe Genehmigungsverfahren für das Großprojekt habe ihn in wenigen Monaten um zehn Jahre altern lassen, so der Unternehmer, doch es sei die Sache wert gewesen. "Mit Aldera schaffen wir eine eigene, neue Vorstadt, einen völlig neuen Ort, so eine Chance bekommt man ja nicht oft im Leben".Carsten Pfau geht davon aus, mit dem Aldera Resort über eine Milliarde US-Dollar Umsatz generieren zu können.Pressekontakt:Aldera ResortDr. Miguel Torres 52941885 AsuncionParaguayhttps://carsten-pfau.com/service@alderaresort.comOriginal-Content von: Aldera Resort, übermittelt durch news aktuell