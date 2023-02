Deutscher Servicepreis 2023 / Auszeichnung der servicestärksten Unternehmen - Preisträger in 49 Kategorien - Feierliche Preisverleihung

Berlin/Hamburg (ots) -Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen heute die servicebesten Unternehmen mit dem renommierten Deutschen Servicepreis aus. Grundlage ist eine umfassende Jahresauswertung von Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Analysen. Der Award, der zum 13. Mal verliehen wird, berücksichtigt in diesem Jahr erstmals auch Start-ups. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv service, Montag, 13.02.2023, 18:35 Uhr).Zu den diesjährigen Preisträgern zählen beispielsweise Comdirect, das Vergleichsportal Check24, die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse, der Sport- und Wellness-Anbieter David Lloyd Meridian Spa & Fitness, die Online-Apotheke Doc Morris oder der Ferienhaus-Spezialist Hometogo. Dabei belegen die Ergebnisse der Jahresauswertung auch: Von einer Servicewüste kann in Deutschland keine Rede sein. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "In der Gesamtheit betrachtet erreicht der Service ein gutes Niveau. Insbesondere die Beratung vor Ort kann in vielen Branchen überzeugen. Der Preis würdigt etablierte Unternehmen wie auch Start-ups, die in puncto Service Maßstäbe setzen."Catja Stammen, ntv-Redaktionsleiterin Service-Magazine: "ntv steht für eine hohe journalistische Qualität und Glaubwürdigkeit. In unseren Service-Magazinen legen wir den Fokus auf eine verbraucherorientierte Berichterstattung. Dazu zählen auch Meldungen, wie die über den Deutschen Servicepreis. Das Aufzeigen von Unternehmen mit ausgeprägter Kundenorientierung bietet einen Mehrwert, von dem Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren können."In Studien und Kundenbefragungen sowie im Rahmen von Social-Media-Analysen wurden 2.230 Unternehmen untersucht. Die Basis des Awards bildeten über 9.200 verdeckten Testkontakte, rund 167.000 Kundenstimmen sowie fast 13.600 Social-Media-Beiträge. Im Zentrum der Untersuchung standen dabei die Vor-Ort-Beratung, der Online-Service, der Service am Telefon und per E-Mail sowie Kundenaussagen zum Service der Anbieter. Ausgezeichnet werden jeweils die drei besten Unternehmen in 49 Kategorien, unter anderem in den Bereichen Haus und Wohnung, Mobilität, Gesundheit, Bildung, Finanzen, Reise, Fashion und Lebensmittel.PREISTRÄGER DEUTSCHER SERVICEPREIS 2023(Kategorien und Preisträger in alphabetischer Reihenfolge)Auto und MobilitätKundenurteil: ATP-Autoteile.de; Fahrapp; Mobile.deBauen und AusbauenKundenurteil: Fliesenmax.de; Megabad.com; Wolf-online-shop.deBildungServicetests: Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement; FOM Hochschule für Oekonomie und Management; ISTStart-ups: Meet your master; Tandem; Tiger MediaBildungseinrichtungenKundenurteil: FOM Hochschule für Oekonomie und Management; Musikschule Fröhlich; Schule Schloss SalemElektronik und KommunikationKundenurteil: Apple.com; Conrad.de; Dein DesignEssen und TrinkenService vor Ort: Famila; Hol ab; Malzers BackstubeFashionKundenurteil: Breuninger.com; Lands' End; LascanaFinanzenServicetests: Check24; Comdirect; InterhypFinanzen und VersicherungKundenurteil: CosmosDirekt; EthikBank; HUK24FinTech und InsurTechStart-ups: Qonto; Taxfix; WefoxFreizeit und ErholungKundenurteil: Beautyhairstore.de; Die Gesundheitsmanager; Yoga Me HomeGartenKundenurteil: Grills.de; XL-Gartenmöbel.de; Zaunfuchs.deGastronomie und KochenKundenurteil: Marley Spoon; Online-Pizza.de; OpentableGesundheitStart-ups: Clue; Happy Brush; SelfapyGesundheitseinrichtungenKundenurteil: Care Vision; Doctolib; Kind HörgeräteGesundheitsportaleKundenurteil: Medizinfuchs.de; VidaVida; Weisse ListeGesundheitsprodukteKundenurteil: Bosch + Sohn (Boso); Colgate; SensodyneGesundheitsshopsKundenurteil: Careshop; Doc Morris; MedicomGetränkeKundenurteil: Belvini; Coffee Circle; RonnefeldtStart-ups: Kale and me; Kaowach; Live FreshHaus und WohnungBeratung: Fliesenmax; Pickens; Scanhaus MarlowServicetests: Acer; Fingerhaus; Knauber StromHaushalt und WohnenKundenurteil: Dyson; Knauber Strom; SkandicStart-ups: Everdrop; Nebenan.de; Room in a BoxHobbyKundenurteil: Camping Wagner; Mytoys.de; PixumJob und BildungKundenurteil: Aubi-Plus; Böttcher; LamyLebensmittelKundenurteil: Amazon Fresh; Fuchs; GefroStart-ups: Nucao; Pottsalat; RaccoonLehrbedarfKundenurteil: Eduki; Haba Pro Wehrfritz; LehrerweltLernen für Kinder analogKundenurteil: Asmodee; Frag doch mal die Maus; RavensburgerLernen für Kinder digitalKundenurteil: Anton; Mathegym; StudyhelpLernen im AlltagKundenurteil: Audible; Neuronation Gedächtnistraining; Open Music SchoolMobilitätStart-ups: Finn.Auto; Moia; SwapfietsMode und BekleidungStart-ups: About You; Fabletics; OoiaReisebuchungKundenurteil: Eurocamp; Fewo-direkt; UrlaubsguruReisemobilitätKundenurteil: ADAC Wohnmobil-Vermietung; eBike Abo; FelyxReisenServicetests: Motel One; Partnership International; Wayers (Praktikawelten)Start-ups: Airhelp; Hometogo; TourlaneService per AppApp-Test: DHL; Immoscout24; Taxi.euSmart HomeStart-ups: Endel; Tesvor; TinkSport und BewegungKundenurteil: Bunert.de; Leon Cycle; Xspo.deSport und FreizeitStart-ups: Asana Rebel; Vaha; Woom BikesSport und GesundheitBeratung vor Ort: B.O.C. / Bikemax; David Lloyd Meridian Spa & Fitness; InjoySprachlern-HilfenKundenurteil: Babbel; Berlitz; LangenscheidtSuchen und FindenKundenurteil: Golocal.de; Miet24.de; WeddixVergleichen und SparenKundenurteil: Check24; Dealdoktor; IdealoVersicherungServicetests: Alte Oldenburger; SBK Siemens-Betriebskrankenkasse; Viactiv KrankenkasseWeiterbildung ErwachseneKundenurteil: Open SAP; PC-College; Studycheck.deVeröffentlichung unter Nennung der Quelle: Deutsches Institut für Service-Qualität / ntvPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätMartin SchechtelLeiter KommunikationTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: m.schechtel@disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: Deutsches Institut für Service-Qualität, übermittelt durch news aktuell