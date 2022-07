Deutscher Mobilitätspreis 2022: Innovative Projekte für die Mobilität der Zukunft gesucht

Berlin (ots) -Der Deutsche Mobilitätspreis (DMP) zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen im Bereich Digitales und Mobilität in Deutschland.Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) prämiert seit 2016 jährlich Projekte, die die Potenziale der Digitalisierung für eine zukunftsfähige Mobilität nutzen. Für insgesamt neun Kategorien sucht das BMDV innovative Projekte von Bürgerinnen und Bürgern, Gründerinnen und Gründern, Entwicklerinnen und Entwicklern und Expertinnen und Experten sowie herausragende Persönlichkeiten, die die Zukunft der Mobilität neu denken und gestalten. Die Preisverleihung findet am 27. Oktober 2022 statt.Bundesminister Dr. Volker Wissing: "Mobilität bedeutet für mich Freiheit. Deshalb wünsche ich mir, dass es immer mehr Angebote gibt, die auf die jeweiligen Bedürfnisse der unterschiedlichen Menschen zugeschnitten sind. Wir wollen unsere Verkehrsmittel effektiv miteinander vernetzen und noch stärker als bisher die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Dafür brauchen wir Experten, die mit Leidenschaft bei der Sache sind - mit Erfindergeist, mit Lust auf Neues und mit dem Mut, auch mal Unkonventionelles zu verwirklichen. Wir brauchen Menschen, die kluge Ideen haben und ihre Wünsche und Erfahrung mit uns teilen - Menschen, wie wir sie mit dem Deutschen Mobilitätspreis finden und auszeichnen."Noch bis zum 15. August haben Bürgerinnen und Bürger die Chance innovative Lösungen zu entwickeln und einzureichen. Bewerbungen werden in den Kategorien "Good Practice", "Erfahrungstransfer", "Veränderung", "Daten und Innovationen", "International", "Young Vision", "Science Fiction", "Art" und "Menschen" angenommen.Weitere Informationen: www.mobilitätspreis.de (http://www.xn--mobilittspreis-cib.de/)Pressekontakt:Kontakt Team Deutscher MobilitätspreisStefanie ZillnerLeitung Kommunikation & VeranstaltungeniRights.Lab GmbHTel. +49 (0) 171 9985522s.zillner@irights-lab.dewww.irights-lab.deKontakt Presse und PRVerena SchönhofenSenior Account Manager Public RelationsKruger MediaTel. +49 (0) 171 3102502verena.schoenhofen@kruger-media.deKontakt BMDVPressestelle im BMDVTelefon: + 49 30 18 300-7200E-Mail: presse@bmdv.bund.deInternet: www.bmdv.bund.deOriginal-Content von: iRights.Lab GmbH, übermittelt durch news aktuell